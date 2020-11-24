İletişim Başkanlığı, Bülent Arınç için 'af' dedi sonra silip...
Bülent Arınç'ın istifasında af kelimesini kullanması ve bir dakika sonra silmesi kafalarda soru işaretine neden oldu.
GÜNDEM 24.11.2020, 20:40
1
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını 'af talebi' olarak açıklayan İletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifasında af kelimesini kullanması ve bir dakika sonra silmesi kafalarda soru işaretine neden oldu.
İletişim Başkanlığı önce Bülent Arınç için 'af' dedi, tweeti silip 'istifa'ya çevirdi. Daha önce eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararını 'af talebi' olarak paylaşanİletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifası için de aynı sözcüğü kullandı. Ancak daha sonra sosyal medyadan "af" silinerek "istifa talebi" denildi.
Başkanlık, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden affını talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" tweetini "görevinden ayrılmayı talep etmiş" ifadesini değiştirerek yeniden paylaştı.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Berat Albayrak'ın görevden affedildiği' açıklanmıştı.
İletişim Başkanlığı önce Bülent Arınç için 'af' dedi, tweeti silip 'istifa'ya çevirdi. Daha önce eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararını 'af talebi' olarak paylaşanİletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifası için de aynı sözcüğü kullandı. Ancak daha sonra sosyal medyadan "af" silinerek "istifa talebi" denildi.
Başkanlık, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden affını talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" tweetini "görevinden ayrılmayı talep etmiş" ifadesini değiştirerek yeniden paylaştı.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Berat Albayrak'ın görevden affedildiği' açıklanmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. M. United
|8
|13
|10. Crystal Palace
|9
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü