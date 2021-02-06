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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya tepkisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez." dedi.
GÜNDEM 06.02.2021, 11:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı açıklamada ‘Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez’ ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez.
Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.
Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.
Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez.
Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.
Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.
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