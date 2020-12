İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'in sözlerine tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir" dedi.

Altun, "Türkiye’nin, son 18 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakalamış olduğu yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarılar aziz milletimizden her daim büyük bir teveccüh görmüştür. 18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir. Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir. Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu’dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne’nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir" ifadelerini kullandı.