İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ABD başkanlık seçimlerinde seçim malzemesi yapılmasına sert tepki gösterdi.
GÜNDEM 30.09.2020, 07:37
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin ABD başkanlık seçimlerinde seçim malzemesi yapılmasını eleştirdiği mesajını sosyal medyadan İngilizce yayımladı, ABD'li siyasetçileri yapıcı olmaya çağırdı.
"Türkiye-ABD ilişkilerinin başkanlık seçimi sürecinde kullanılması rahatsızlık verici. Özellikle NATO müttefiki olan ülkeler bu tür meselelerde karşı karşıya gelmekten kaçınmalıdır. Türkiye'ye yönelik böyle davranışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durmamıza engel olmayacaktır.
Türkiye'nin pozisyonunun uluslararası hukuka uygun olmasına rağmen bazı ABD’li siyasetçiler, bölgedeki gerilimi ülkelerindeki seçim için Ermeni lobilerinden destek almak maksadıyla kullanıyorlar."
Altun, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar istediğini belirtti, "Bu yüzden Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
American politicians must already know and understand that Turkey will side with justice, peace and stability in regional crises. We will continue to stand with Azerbaijan in line with these principles in the latest escalation in the region.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 29, 2020
American politicians must already know and understand that Turkey will side with justice, peace and stability in regional crises. We will continue to stand with Azerbaijan in line with these principles in the latest escalation in the region. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 29, 2020
"Türkiye-ABD ilişkilerinin başkanlık seçimi sürecinde kullanılması rahatsızlık verici. Özellikle NATO müttefiki olan ülkeler bu tür meselelerde karşı karşıya gelmekten kaçınmalıdır. Türkiye'ye yönelik böyle davranışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durmamıza engel olmayacaktır.
Türkiye'nin pozisyonunun uluslararası hukuka uygun olmasına rağmen bazı ABD’li siyasetçiler, bölgedeki gerilimi ülkelerindeki seçim için Ermeni lobilerinden destek almak maksadıyla kullanıyorlar."
Altun, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar istediğini belirtti, "Bu yüzden Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
American politicians must already know and understand that Turkey will side with justice, peace and stability in regional crises. We will continue to stand with Azerbaijan in line with these principles in the latest escalation in the region.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 29, 2020
American politicians must already know and understand that Turkey will side with justice, peace and stability in regional crises. We will continue to stand with Azerbaijan in line with these principles in the latest escalation in the region. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 29, 2020
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