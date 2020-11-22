İlçede 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'nde koronavirüse yakalanan 50 sağlık çalışanı karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.
GÜNDEM 22.11.2020, 21:32
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.
İHA'nın haberine göre, Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Corona virüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.
Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Virüse yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.
İHA'nın haberine göre, Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Corona virüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.
Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Virüse yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.
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