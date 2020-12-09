İlber Ortaylı'dan futbol camiasını kızdıracak yorum: Kaba bir adam...
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, futbol camiasını kızdıracak ifadeler kullandı. Ortaylı, 11 yaşındaki konuğuna, 'Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun' dedi
GÜNDEM 09.12.2020, 21:30
Geçtiğimiz günlerde açılan Youtube kanalında “Bi' Sorum Var!” programıyla gündeme gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak tartışmalı sözler sarf etti.
11 yaşındaki konuğuna, “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran tarihçi Ortaylı, “Futbolcu olmak istiyorum” cevabı üzerine, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” yorumunu yaptı.Youtube'un en çok izlenilen programlarından biri haline gelen “İlber Ortaylı ile Bi' Sorum Var!”da çocuklarla bir araya gelen tarihçi, çocukların hayatta en çok merak ettikleri sorulara cevap vererek değerlendirmelerde bulunuyor.
11 yaşındaki konuğuna, “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran tarihçi Ortaylı, “Futbolcu olmak istiyorum” cevabı üzerine, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” yorumunu yaptı.Youtube'un en çok izlenilen programlarından biri haline gelen “İlber Ortaylı ile Bi' Sorum Var!”da çocuklarla bir araya gelen tarihçi, çocukların hayatta en çok merak ettikleri sorulara cevap vererek değerlendirmelerde bulunuyor.
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