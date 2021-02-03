İlaç fiyatlarına zam geliyor!

Büyük bir mali problemlerle boğuşan Sosyal Güvenlik Kurum (SGK), birtakım ilaçlar için fiyat düzenlemesi gerçekleştiriyorr. Döviz kurunda yapılacak ayarlama ile bu ay ilaç fiyatlarında yüzde 22’yi bulan zam yapılacak

İlaç ödemelerinde yeni dönem bir dönem hayata geçiyor. Şubat ayı içerisinde ilaç fiyatlarının yüzde 15 ile 22 arasında zam yapılması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre SGK ise bu farkı vatandaşın cebinden almak istiyor. Ödemelerde kısıntıya gidilmesi beklenirken, ilk adım da göz tansiyonu ilacında atıldı. AK Parti iktidarıyla muhalefet arasında “Kim batırdı” tartışması yaşanırken, bütçede kara deliğe dönüşen SGK'nın da bu yıl 82 milyar lira açık vereceği hesaplanıyor. Gayrimenkullerini satışa çıkaran SGK şimdi de düzenli olarak ödediği ilaçlarda kısıntıya gitmeye başladı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “SGK açığı vatandaşa ödetmek istiyor. Vatandaş zaten hastanenin kapısından içeri girdiğinde 14 kalem ücret ödüyor. Şimdi de kullanımı yaygın olan ve göz tansiyonu için kullanılan ilaç için yapılacak ödemelere sınırlama getirildi. Bu uygulamanın başka ilaçlara da getirilmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı

