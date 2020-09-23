İlaç firması sahibi: Hastaneler bile sahte dezenfektan kullanıyor!

Virüsten koruduğu zannedilen maskelerin büyük bölümünün sahte olduğu iddialarının ardından bir kritik iddia da virüsten korunmak için kullanılan antiseptik dezenfektanlar için geldi. Merkez İlaç'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şapcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazdığı mektupla ülke genelinde kullanılan antiseptik ve dezenfektanların büyük bölümünün sahte olduğunu resmen bildirdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Şapcı mektubunda ayrıca, hastanelerde kullanılan bir çok antiseptik dezenfektanın da sahte ve koruma özelliğinden yoksun olduğunu, bu yüzden insanların hastane mikrobundan öldüğünü bildirip halen hastanelerin kullandığı 33 marka sahte ürünün listesini Bakan Koca'ya iletti.

Korona virüsü salgınında ülke genelinde kullanılan antiseptik ve dezenfektanların büyük bölümünün sahte olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu ürünlerin koruyucu özelliği de yok.



Kritik açıklamalarda bulunan Şapcı, antiseptik dezenfektanların yasa gereği ‘ilaç' kabul edilmesinden dolayı sadece ilaç fabrikalarında bilimsel yollarla üretilmesi gerektiği halde merdiven altı tesislerde standart dışı ve koruyucu özelliği bulunmadan üretildiğini söyledi. Şapcı, bu ürünlerin virüsten koruyabilmesi için içerisinde en az yüzde 10 oranında povidon-iyot bulunması gerektiğini, ancak sahte ürünlerde bu oranın yüzde 3.3'lere kadar düştüğünü, bunun da virüsün yayılmasında kritik rol oynadığını bildirdi.

Aynı zamanda eczacı olan Şapcı, Bakan Koca'ya yazdığı mektupta “Sayın Bakan, hijyen konusunda uzman bir sanayici/eczacı olarak iddia değil, kesin tespitimi sizinle üzülerek paylaşmak isterim. Korona virüsü ve diğer tüm bulaşıcı hastalıklardan korunmak üzere kullanılan antiseptik-dezenfektanlar biyosidal veya kozmetik değil kesinlikle ilaçtır.

İlaç, kanunen ve bilimsel evrensel olarak Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve sorumluluğundaki GMP (iyi imalat uygulamaları) sertifikalı ilaç fabrikalarında üretilmek zorundadır” ifadelerine yer verdi. Haksız yere bazı kişi ve kuruluşlara ruhsat verildiğini hatırlatan Şapcı, “Bu sorumsuz kişiler merdiven altında sahte dezenfektan üretmekte ve bu dezenfektanlar başta hastaneler olmak üzere her yerde kullanılmakta ve satılmaktadır” dedi.



Mehmet Şapcı, mektubunda hastanelerde kullanılan ve sahte olduğunu tespit ettikleri 9 markaya ait 33 antiseptik dezenfektan ürünün isim listesine de yer verdi.

Listede hastanelerde, ameliyatlarda, pansumanlarda, hastanın mikrop kapmaması için kullanılan ve yüzde 10 povidon-iyot ihtiva etmesi gereken, ancak hiç birisinin üretim yeri Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmeyen, GMP sertifikası bulunmayan sahte ürünlerin piyasa numune analiz sonuçları yer alıyor.

Bakan Koca'ya iletilen sahte antiseptik dezenfektanlarda yüzde 10 olması gereken povidon-iyot oranı yüzde 3.39 gibi oranlara kadar düşüyor.

