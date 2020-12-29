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İl il hava durumu uyarısı! Sağanak yağış, sis pus ve buzlanma...

2020'nin son günlerine girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava durumu uyarısı yaptı. Bölgelerimizde ağanak yağışın yanı sıra yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus

GÜNDEM 29.12.2020, 07:19
İl il hava durumu uyarısı! Sağanak yağış, sis pus ve buzlanma...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak, sis, pus, buzlanma, don ve fırtına uyarısı yaptı.
Yapılan değerlendirmeye göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak yurt genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile zamanla Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esecek...
İllerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
BALIKESİR Parçalı ve çok bulutlu 18°CEDİRNE Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17°CİSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu 16°CKOCAELİ Parçalı ve çok bulutlu 21°C

Ege Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor. 
İllerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
A.KARAHİSAR parçalı ve çok bulutlu 13°CDENİZLİ parçalı ve çok bulutlu 15°CİZMİR parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°CMANİSAparçalı ve çok bulutlu 17°C

Akdeniz Bölgesinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İllerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
ADANA parçalı ve az bulutlu 20°CANTALYA çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15°CHATAY parçalı ve az bulutlu 14°CISPARTA parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11°C

İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı, kuzeybatı kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
İllerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
ANKARA parçalı bulutlu 13°CESKİŞEHİR parçalı ve çok bulutlu 12°C KONYA parçalı ve çok bulutlu 13°CYOZGAT parçalı bulutlu 10°C

Batı Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İllerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
BOLU parçalı bulutlu 13°CDÜZCE parçalı bulutlu 18°CKASTAMONU parçalı bulutlu 9°CZONGULDAK parçalı bulutlu 18°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bazı illerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
GÜMÜŞHANE parçalı ve az bulutlu 9°CRİZE Parçalı ve az bulutlu 16°CSAMSUN Parçalı bulutlu 20°C TRABZON Parçalı ve az bulutlu 16°C

Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bazı illerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
ERZURUM Parçalı ve az bulutlu 1°CKARS Parçalı ve az bulutlu -2°CMALATYA Az bulutlu ve açık 8°CVAN Az bulutlu ve açık 5°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Bazı illerimizde hava sıcaklığı ise şöyle olacak...
DİYARBAKIR Az bulutlu ve açık 11°C GAZİANTEP Az bulutlu ve açık 12°CSİİRT Az bulutlu ve açık 12°CŞANLIURFA Az bulutlu ve açık 14°C


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28°
parçalı az bulutlu
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