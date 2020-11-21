İktidara yakın Atv'de pes dedirten köfte tarifi!
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşları büyük zorluklar yaşatırken iktidara yakın televizyon programındaki köfte tarifi ise tepkiye yok aaçtı.
GÜNDEM 21.11.2020, 00:47
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Türkiye'de hayvancılığın bitme noktasına gelmesi sonrasında et fiyatları fahiş bedellerle satılmaya başladı.
Vatandaşın ete ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşarken et tüketiminde de büyük bir düşme yaşandığı biliniyor.
Bu ekonomik krizin daha çok hissedildiği dönemde iktidara yakın ATV televizyonunda yayınlanan yemek programındaki köfte tarifi ise izleyenlerde şaşkınlığa neden oldu.
Et ve kıyma fiyatlarının yükselişe geçtiği bu dönemde ATV'de kıymasız ekmek köftesi haberi yayınlanırken verilen köfte tarifi ise sosyal medyada da gündem oldu.
ATV'de yayımlanan yemek programında etsiz ekmek köftesi tarifinde 1 bayat ekmek, 1 bardak süt, 1 yumurta, 1 kase maydonoz, 1 soğan, 1 sarımsak, 1 kaşar peynirinin kullanılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca Türkiye'deki et fiyatlarındaki pahalılık vatandaşın tepkisine neden olurken Almanya’da bir asgari ücretli birinin bir aylık maaşı 204 kilogram et alabilirken Türkiye’de ise asgari ücretlinin bir aylık maaşı ile ancak 36 kilogram et alınabiliyor.
Vatandaşın ete ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşarken et tüketiminde de büyük bir düşme yaşandığı biliniyor.
Bu ekonomik krizin daha çok hissedildiği dönemde iktidara yakın ATV televizyonunda yayınlanan yemek programındaki köfte tarifi ise izleyenlerde şaşkınlığa neden oldu.
Et ve kıyma fiyatlarının yükselişe geçtiği bu dönemde ATV'de kıymasız ekmek köftesi haberi yayınlanırken verilen köfte tarifi ise sosyal medyada da gündem oldu.
ATV'de yayımlanan yemek programında etsiz ekmek köftesi tarifinde 1 bayat ekmek, 1 bardak süt, 1 yumurta, 1 kase maydonoz, 1 soğan, 1 sarımsak, 1 kaşar peynirinin kullanılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca Türkiye'deki et fiyatlarındaki pahalılık vatandaşın tepkisine neden olurken Almanya’da bir asgari ücretli birinin bir aylık maaşı 204 kilogram et alabilirken Türkiye’de ise asgari ücretlinin bir aylık maaşı ile ancak 36 kilogram et alınabiliyor.
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