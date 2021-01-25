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İktidar yanlısı TRT'ye vatandaştan 3 yılda devasa para aktarıldı!

Devlet televizyonu olan TRT için vatandaşlardan 3 yılda büyük para toplandı. Hükümet yanlısı yayın politikası izleyen TRT vatandaşların parasıyla ayakta dururken yanlı yayın politikası tepki topluyor.

GÜNDEM 25.01.2021, 15:01
İktidar yanlısı TRT'ye vatandaştan 3 yılda devasa para aktarıldı!
Yurt içinde toplamda 5 bin 300 metrekarenin üzerinde kapalı alana kurulu 26 aktif televizyon stüdyosu, 21 radyo yayın stüdyosu, 23 radyo prodüksiyon stüdyosu, 14 radyo ses alma stüdyosu ve 2 radyo drama stüdyosu ile; yurt dışında ise Washington DC ve Londra'daki stüdyolarında yapım ve yayın faaliyetlerini sürdüren TRT'ye 3 yılda vatandaşın cebinden 7 milyar 200 milyon TL para aktarıldı.
TRT'nin gelirlerinin büyük bölümü vatandaşlardan toplanan bandrol ücretleri ile elektrik faturalarından tahsil edilen paylardan oluşurken TRT, 16 televizyon, 17 radyo kanalı, 4 basılı dergi ve dijital mecralar üzerinden yayıncılık yapıyor.
Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu'na göre, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınan bandrol ücretleri TRT'ye aktarılıyor. Ayrıca, vatandaşlar aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden yüzde 2 oranında TRT payı ödüyor. Televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan yüzde 16 ile yüzde 0,01 arasında değişen oranlarda bandrol ücreti alınıyor.

Devlet televizyonu olan TRT, hükümet propagandasını yaptığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alırken vatandaşın cebinden çıkan ve enerji payı ile bandrol ücreti olarak TRT'nin kasasına giren para üç yılda toplam 7 milyar 258 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamusal Katkı Gelirleri olarak bilançoda yer alan bandrol ve enerji payı 2017 yılında 2 milyar 163 milyon lira, 2018 yılında 2 milyar 293 milyon lira, 2019'da ise 2 milyar 802 milyon lira oldu.
Ayrıca devlet televizyonu olan TRT'ye bütün vatandaşlardan katkı payı adı altında para toplanırken TRT ülkedeki farklı partilere olan yanlı tutumuyla eleştirilerin odağı haline geldi. Öte yandan farklı siyasi görüş ve fikirlerden olan vatandaşlar ise "hem bizden katkı payı adı altında para toplanıyor hem bizim görüşlerimize TRT'de yer verilmiyor" eleştirisi gün geçtikçe artıyor.
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