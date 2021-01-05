İktidar, bütçeyi faize ve israfa aktarıyor

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Sami Kollu, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Kollu, "Biz, ilimizde ikamet eden bütün gençler adına, 2021 bütçesini hazırlayan ve onaylayan siyasi iktidara kırmızı kart gösteriyor ve sandıkta görüşürüz diyoruz.” dedi.2021 bütçesiyle ilgili konuşan Mahmut Sami Kollu, “Geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen 2021 bütçesi, 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başladı. 2021 bütçesine de biraz göz attığımız zaman ne yazık ki üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Kabul edilen 2021 bütçesinde; temel eğitime 82 milyar lira, ortaöğretime 43 milyar lira, yükseköğretime ise 52 milyar lira bütçe ayrılmıştır. Hepsini topladığımızda 177 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını görebiliyoruz. Bunun yanı sıra siyasi iktidarın, faiz giderlerine ayırdığı bütçe tam olarak 179 milyar lira Yani siyasi iktidarın, 26 milyon öğrenci için eğitim-öğretim giderlerine ayırdığı bütçeden, 2 milyar lira daha fazlasını faiz giderlerine ayırdığını görüyor ve şu çıkarımda bulunuyoruz: Dünya 5’ten; faiz lobisi ise 26 milyon öğrenciden büyüktür.” değerlendirmesinde bulundu.



Mahmut Sami Kollu, “83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken yalnızca öğrenciler değil de toplumun bütün kesimleri gözetilmelidir. Esnaflar, çiftçiler, işçiler, emekliler, memurlar. Toplumun bütün kesimleri için bütçeden adil bir şekilde pay ayrılmalıdır. Eğer kaynaklar adil paylaşılmazsa sorunlar kaçınılmaz olur, kaynaklar adil paylaşılmazsa bir yerde israf varken diğer yerde yokluk yaşanır. Saadet Partisi Konya Gençlik Kolları adına, ülke kaynaklarının nereye harcandığını açıklamak, 84 milyon vatandaşımızın hakkını gözetmek en başta inancımızın bizlere yüklediği sorumluluğun gereğidir. Kabul edilen 2021 bütçesine bir başka pencereden daha bakmak gerekirse, uzaktan eğitim yöntemine geçilen bu süreçte binlerce köyde internet yok, tableti ya da bilgisayarı olmadığı için yine binlerce öğrenci eğitim sürecine dâhil olamıyor. Peki ya niçin? Kaynak ayrılmadığı için.” diye konuştu.



2021 bütçesinde emekçinin olmadığını vurgulayan Kollu, “Uygulanmaya başlanan bu bütçe, internete bağlanabilmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybeden öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için hazırlanmış bir bütçe değildir. Uygulanmaya başlanan bu bütçe, KYK borcunu ödeyemediğinden dolayı icralık olan 280 bin mezunun derdine merhem olmak için hazırlanan bir bütçe değildir. Oysa 2021 yılı bütçesinde faiz lobisine ödenecek miktarın sadece %3’ü ile KYK borçlarının tamamını silmek mümkündür. Uygulanmaya başlanan bu bütçe 15-34 yaş aralığında bulunan; 770 bini ilköğretim, 698 bini ortaöğretim ve 961 bini yükseköğretim mezunu olmak üzere toplamda 2 milyon 429 bin genç işsizin problemlerine çare olabilecek bir bütçe değildir. İktidar vergiler, bağışlar, cezalar, harçlar yoluyla vatandaştan topladığı kaynakları faize ve israfa aktarmaktadır. Uygulanmaya başlanan bu bütçe, özellikle salgın sürecinde derinleşen ekonomik krizle birlikte iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaşın kayıplarını azaltacak bir bütçe değildir. 2021 yılı bütçesinde; işçi yok, atama bekleyen öğretmen yok, sağlık çalışanları, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok, işsiz gençler, KYK borçlusu mezunlar yok, dar gelirli vatandaşlar yok.” ifadelerini kullandı.



Kollu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Peki, ne var 2021 yılı bütçesinde? Bakın bu bütçede faiz giderlerine ayrılan 179 miyar lira var. Bu durum, Ocak 2021’den itibaren yüksek vergi artışlarının ve yeni bir zam yağmurunun başladığı ve devamının da geleceği anlamına gelmektedir. Yeniden büyük bir Türkiye vizyonuna çok uzak, yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi hazırlayıp onaylamak, halkımıza yeni ‘acı reçeteler’ vermekten başka bir şey değildir. Biz Saadet Partisi Konya Gençlik Kolları olarak; başta gençler olmak üzere vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayacak bu bütçeyi kabul etmemiz mümkün değildir ve bu bütçe bir kırmızı kartı hak etmektedir. Biz, ilimizde ikamet eden bütün gençler adına, 2021 bütçesini hazırlayan ve onaylayan siyasi iktidara kırmızı kart gösteriyor ve sandıkta görüşürüz diyoruz.”

