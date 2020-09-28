'İkinci İntifada'nın üzerinden 20 yıl geçti! Direniş dimdik ayakta

İşgalci siyonist İsrail rejiminin o dönemki Başbakanı Ariel Şaron 28 Eylül 2000 tarihinde Mescid-i Aksa'ya yüzlerce korumasıyla baskın düzenlemişti.

Şaron’un 2000’de korumalarıyla birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi üzerine başlayan 'İkinci İntifada'nın üzerinden 20 yıl geçti.

Ariel Şaron’un 2000’de korumalarıyla birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi üzerine başlayan ' İkinci İntifada'nın üzerinden 20 yıl geçti.Babasının kucağında şehit olan Muhammed Durra ve taşla tanka meydan okuyan minik şehit Faris Odeh şanlı direnişin sembolleri olmuştu. pic.twitter.com/rKivgFXLoT



'El Aksa İntifadası' olarak da bilinen ' İkinci İntifada' 2005 yılına dek devam etmişti. Beş yıl süren İkinci İntifada sırasında 4 bin 412 Filistinli hayatını kaybederken, 48 bin 322 Filistinli yaralanmıştı. Aynı zamanda söz konusu çatışmalarda bin 69 İsrailli ölürken, yaralanan İsrailli sayısı 4 bin 500 olmuştu.

İkinci İntifada sürecinde Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Hamas kurucusu Şeyh Ahmed Yasin şehit edilmişti. Şeyh Ahmed Yasin, 22 Mart 2004 günü sabah namazı çıkışında İsrail tarafından kendisine düzenlenen hava saldırısıyla tekerlekli sandalyesinin üzerinde hayatını kaybetmişti.

Yaşanan süreçte işgalci İsrail rejiminin şehit ettiği bir diğer Hamas lideri de Prof. Dr. Abdülaziz Rantisi olmuştu. Rantisi, 17 Nisan 2004 tarihinde işgalci siyonist İsrail güçlerinin hedefi olmuş ve şehadete kavuşmuştu.

Babasının kucağında şehit olan Muhammed Durra ve taşla tanka meydan okuyan minik şehit Faris Odeh de şanlı direnişin sembolleri olmuştu.

Beş yıl süren ve işgalci İsrail rejimine karşı destansı bir mücadele verilen 'İkinci İntifada'daki direniş ateşi Filistin topraklarında yanmaya devam ediyor.

O tarihten bu yana Filistin direnişi büyük bir gelişim gösterirken başta Hamas olmak üzere direniş hareketleri İsrail'e her fırsatta diz çöktürüyor. Gazze'deki Filistin direnişi özellikle geliştirmiş olduğu füzelerle işgalci İsrail rejimine korku salarken Kudüs ve Batı Şeria'da da direnişçiler tarafından eylemlerde bulunuluyor.

Filistin direnişine yakın kaynaklar, İsrail rejimi ile gerçekleşecek yeni bir büyük savaşın işgalcilerin sonu anlamına geleceğini vurguluyor.

Ariel Şaron’un 2000’de korumalarıyla birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi üzerine başlayan ' İkinci İntifada'nın üzerinden 20 yıl geçti.Babasının kucağında şehit olan Muhammed Durra ve taşla tanka meydan okuyan minik şehit Faris Odeh şanlı direnişin sembolleri olmuştu. pic.twitter.com/rKivgFXLoT — Millî Gazete (@milligazetecom) September 28, 2020

