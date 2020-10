İkinci el otomobil fiyatında yüzde 125 artış: Ne alan var, ne satan!

Ekonomik krizin etkisinin en çok hissedildiği sektörlerden biri de otomotiv oldu. Oto pazarlarında araçlar el yakıyor. Galericiler satış yapamamaktan, vatandaşlar ise bir yılda neredeyse yüzde 125 zamlanan araçları alamamaktan dertli.

İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan ikinci el araba satışının yapıldığı ESBAŞ Rami Açık Oto Pazarı’nda hem araç satıcıları hem alıcılar yüksek fiyatlardan dert yanıyor. Satıcılar, koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle sıfır araç üretiminin durması, ithalat ve ihracattaki dengesizlik, vergilerin yüksekliği ve TL’de yaşanan değer kaybından kaynaklı her geçen gün fiyatı artan ikinci el araçları satamamaktan, yurttaşlar ise ikinci el araçların sıfır araç fiyatına satılmasından şikayetçi.

İkinci el araç galerisi sahibi Can Çolak, salgın ve sıfır araç üretiminin durmasının fiyatlardaki en büyük etkenler olduğuna dikkati çekti.

Çolak, “Araçların fiyatları haftalık olarak artıyor. Sattığımız bir aracı bir hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Düşük kilometreli araçlar sıfır araç fiyatına yaklaştı. Yine de satış yapabiliyoruz. Geçen sene bu sermayemle 15 ve 20 araç sergileyebiliyorken, şimdi o sermayenin yüzde 10 fazlası ile en fazla 7 ve 8 tane araç sergileyebiliyorum. Sermayem daha yüksek ama paramızın bir değeri yok” diye konuştu.

Çolak, internet siteleri üzerinden de araç satışı yapılmasının piyasayı olumsuz etkilediğini, denetlemeler yapılmadığı için yüksek fiyattan satış yapılmasının piyasayı bozduğunu söyledi.

TL’de yaşanan değer kaybının fiyatları da etkilediğini söyleyen galerici Kenan Kaya, şöyle dedi:



Hüseyin Dilman bir yıldır araba almak için pazara gelip gittiğini, ancak fiyatların yüksekliği nedeniyle istediği bir aracı alamadığını ifade etti. Her hafta fiyatların yükseldiğini söyleyen Dilman, 2019 yılı Temmuz ayında ev almak için arabasını sattığını aktararak, “Aracımı geçen sene 80 bin TL’ye sattım. O araç şimdi 180 bin TL oldu. Bir sene önce 100 bin TL’ye aldığımız aracın fiyatı şimdi 200 bin TL olmuş. Fiyatların nedenin de fırsatçılık olduğunu düşünüyorum” diye belirtti.

Galerici Yalçın Kepenek, pazarın halini “bitkin” şeklinde nitelendirdi. Kepenek, “Ne alan var ne satan var. Fiyatları soran gidiyor. Devletin bu işe el atması lazım. Para da iş yapmıyor, iş görmüyor. Sattığı paraya aynı arabayı alamıyoruz. Seri üretim durdu. ÖTV’ler çok yüksek. Böyle olunca biz de halk da zorluk yaşıyor” diye konuştu.

Oto pazarı dışında galerisi olan ve satmak için araba almaya gelen Zikri Aygül de şunları söyledi:



“Ekonomi de böyle çöker. TL’deki değer kaybı her şeye yansıyor. İnsanlar bütçesine göre bir şeyler bakmaya çalışıyor. Çok nadir satışlar oluyor. Haftada bir araba satarsak öpüp başımıza koyuyoruz. Aldığımız aracı satıyoruz ama yerine yeni bir araç koyamıyoruz. 1 ayda gelen farkın haddi hesabı yok. Önümdeki araç şuan 111 bin TL. Geçen yıl bu aracın fiyatı 60 bin TL idi. Daha doğrusu pandemiden önce bu fiyattaydı. Ekonominin tıkanıklığı dolayısıyla fiyatlar böyle artış gösteriyor."

“Bu hafta almadığımız aracı, öbür hafta en az bin ya da iki bin lira üzerine koyup alabiliyoruz. Fiyatları yüksek. Aradığını bulamıyorsun, bu hafta sattığını öbür hafta alamıyorsun. Allah yardımcımız olsun, işler zor biraz. Fiyatlar Ocak ayına göre neredeyse yüzde yüz attı.”