İkinci el araç pazarına büyük operasyon! Otomobil ithal edeceğiz

İkinci el otomobil pazarındaki yüksek fiyatlar Ankara’yı harekete geçirdi. Çözüm olarak ise ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi konuşuluyor. İddianın sahibi ise Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık.

Sandık, bugünkü “İkinci el otoda ithalat çözümü” başlıklı yazısında ikinci el oto pazarına yönelik büyük operasyonu kaleme aldı.

Belirli bir yaşın altındaki ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbirin değerlendirildiğini belirten Sandık, durumu şöyle özetledi:

"İkinci el otomobil satışlarında hareket devam ediyor” diyen Ufuk Sandık, "Eylülde ikinci el otomobil satışları bir önceki aya göre yüzde 10 arttı. 2019'un aynı dönemine göre artış yüzde 23 oldu." diye yazdı.

Sabah yazarı Sandık, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cebinde parası olan, döviz, altın yerine otomobile yatırım yapmaya başladığını söyleyen Sandık, yazısını şöyle sonlandırdı:

"Pandemi ve kur etkisi olsa da galeriler, bireysel ya da ikinci el ticareti yapan şirketlerin fırsattan istifade suni olarak fiyatları yükselttiği gerekçesiyle harekete geçildi. Bu durumun ekonominin sağlıklı işleyişi aleyhine olumsuz söylentilere ve algılara neden olduğu düşünülüyor. İkinci el otomobil piyasasına odaklanan hükümetin gündeminde, piyasanın sağlıklı işleyişi için alınabilecek tüm önlemler olduğu söyleniyor. Kısa bir süre önce de Rekabet Kurumu, kurumsal markalar dahil olmak üzere ikinci el ticareti yapan işletmelere baskınlar düzenlemiş ve fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı."

"Yılın ilk 9 ayındaki artış ise 5 milyon 87 bin 463 adet olarak gerçekleşti. 2019'da ikinci el araç pazarında 7.6 milyon adetle rekor kırıldı. 2020 sonunda da satışların 8 milyon adetin üzerine çıkarak rekor tazelemesi bekleniyor."

"Bu durum birçok insanı ikinci el ticaretine yöneltti. Ek iş olarak oto al-sat yapmaya başlayanlar oldu. Piyasadaki arz talep dengesi özellikle sanal ortamda fiyatların şişmesine neden oldu. Birçok satıcının otomobillerine piyasada karşılığı olmayan yüksek fiyatlar koyduğu görüldü. Bu durum piyasada kartopu etkisi yaparken, fiyatları sunni şekilde yukarı çekti. Ayrıca piyasaya yeni sunulan modelleri bayilerden toplayan al-sat'çılar ikinci el otomobil pazarında bu araçları, liste fiyatlarının çok üstünde yaklaşık 30-100 bin TL arasında kâr marjıyla sattılar."

