İkinci el arabalar 2020’nin yatırım aracı oldu

Sektörde yaşanan krizlere ve yakın dönemde beklenen gelişmelere dair değerlendirmede bulunan VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sorunu yaşayan ve sıkıntılı günler geçiren sıfır araç piyasası ile bu süreçte talepte patlama yaşayan ikinci el araç piyasasına dair verdiği rakamlarla dikkat çekti.

Merritt, salgında yaşanan ikinci dalga ve vaka sayılarının artışı birçok ülkede tedbirlerin tekrar hayata geçirilmesine sebep olurken üretimde de Mart ayından beri yaşanan aksamaların artarak büyümesine neden olduğunu belirtti. Alınan tedbirler çerçevesinde kış aylarında sıfır araç tedarikinde yaşanabilecek olumsuzlukların ikinci el arabaları altın ve bitcoin gibi bir yatırım aracı haline geldiğini belirten Merritt, Aralık 2019 ve Eylül 2020’deki fiyatlara göre araç segmenti bazında TL ve dolar bazında fiyat değişimlerini paylaştı. Mini araçların yer aldığı A segmentinde artış oranı TL cinsinden 47% , dolar bazında 13% olurken, aile arabalarını içeren D segmentinde TL cinsinden artış oranı 50%, dolar cinsinden artış oranı ise 17% gözükmekte.

Aralık 2019 ve Eylül 2020 karşılaştırmalı verilerine göre ikinci el arabanın döviz ve altın gibi yatırım aracı haline geldiği açıkça görülüyor:

Pandemi sürecinde azalan toplu ulaşım yerini özel arabalara bırakırken, piyasada yaşanan sıfır araç tedariki sıkıntısıyla birlikte ikinci ele talepte hızlı bir artış yaşandı. Aniden artan talep, beraberinde fiyat artışını getirdi. Bu artışın en önemli sebeplerinin başında ise ÖTV zammı, taşıt kredilerinin faiz oran artışları ve elbette döviz kurları geliyor.

