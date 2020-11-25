İkinci el araba satanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu

İkinci el araba satanlar genellikle internetten ilan veriyor ve daha sonra noterden satışlarını gerçekleştiriyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son 3 ayda aracını satışa çıkaran 7 kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.



İnternetten otomobilini satışa çıkardıktan sonra mağdur olan 7 kişinin ifadesine başvuran polis, dolandırıcıların yeni oyununu ortaya çıkardı. Polis ekipleri şüphelilerin otomobil sahiplerini önce ofislerine çağırıp güven sağladıkları, ardından da noterin kapanma saatine yakın satış işlemlerini yaptırıp, 'para çıkışmadı' diyerek karşılıksız senetle araçları satın aldıklarını saptadı.

Kimlikleri belirlenen dolandırıcılara yönelik geçen hafta polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebekenin lideri olduğu öne sürülen Mustafa İ. (46), Bedri T. (49), Oktay Y. (20), Sami K. (30) ve Sadullah K. (38) gözaltına alındı.



Şüphelilerin aldıkları otomobilleri piyasanın çok altında bir fiyata kısa sürede sattıkları tespit edildi. Yaklaşık 600 bin lira vurgun yapan şüphelilerden Mustafa İ.'nin ifadesinde "Ticaret yapıyoruz. Suç örgütü değiliz. Senetlerin günü gelmedi daha" şeklinde kendilerini savundukları öğrenildi. Mustafa İ.'nin 2018 yılında yine aynı yöntemle 17 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olduğu belirtildi.

Şüpheliler, sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

