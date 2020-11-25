İkinci el araba fiyatları yüzde 15 düşecek! Sıfır araç fiyatları ise...

İkinci el araba ve sıfır otomobil fiyatları koronavirüs salgını ve rekor kıran dolar kuru ile birlikte yükselişe geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle otomobil üreticilerinin fabrikalarında üretim dururken vatandaşlar da ikinci el araba pazarına yöneldi ve fiyatlar da ciddi artışlar görüldü.

Ekonomide Berat Albayrak'ın istifası sonrasında göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın hamleleri döviz kurunda yükselişin önünü bir nebze kesse de dolar ve eurodaki gerileme sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını takip eden vatandaşları beklentiye soktu.

Otomotiv sektörünün temsilcileri Merkez Bankası'nın 19 Kasım'daki PPK toplantısında aldığı politika faiz kararı artışı sonrası sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının düşmesine neden olacağını savunuyor.



Ekonomi gazetesi Dünya'dan Aysel Yücel'e konuşan sektör yetkilileri araba fiyatları konusunda beklentilerini anlatırken Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "İkinci el sektöründe de fiyatlar yılsonuna kadar yüzde 15’e kadar düşebilir" dedi.

Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da aldığı faiz kararının hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının seyrini belirleyeceğini ifade eden Ayyıldız, şöyle konuştu:



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, sıfır araç fiyatlarının markaların stok durumuna bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:



Döviz kurlarındaki düşüşün hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarına yansıyacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Bir otomotiv datası şirketi olarak, yapmış olduğumuz analizde geçen hafta ile bu hafta arasında toplam 8 markada dövizin düşmesine bağlı olarak yaklaşık yüzde 5-6’ya yakın aşağıyı yönlü fiyat güncellemesi yapıldı." açıklamasında bulundu.

"Dövizdeki düşüş devam ettikçe markalar fiyatlarını aşağıya doğru güncellemek zorunda olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:



"Sıfır araç ve ikinci el piyasasında gözler kurun seviyesine odaklanmış durumda. Kur buralarda stabil hale gelirse, o zaman markalar daha rahat adım atabilecek. Markalar liste fiyatını düşürmese de cazip kampanyalarla fiyatları aşağı çekebilirler. Bu durum ikinci el piyasasına da yansır. İkinci el sektöründe de fiyatlar yılsonuna kadar yüzde 15’e kadar düşebilir."

"Fiyat konusu tamamen markaların stok durumuna bağlı. Yani hangi kur seviyesinden kaç adet ithal ettikleri bu noktada önemli olacak. Ve tabii ki, geçmişte ne kadar zam yaptıkları ve hangi kur seviyesine göre fiyat ayarlayabildikleri de etkili bir unsur olacak"

"O yüzden diğer markalar da bu hafta ve önümüzdeki günlerde bu aşağıyı yönlü güncellemeyi yapacaklardır. İkinci el bir aracın fiyatının belirlenmesindeki en önemli unsur olan bir aracın sıfır fiyatı olduğu için, bu düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak. Bu duruma ek olarak ikinci elde aylardır yaşanan canlılık kasım ayı ile birlikte hız kesmişti. Bunun da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında hemen olmasa da bir ay sonra daha makul fiyatlar göreceğiz."

