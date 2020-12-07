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İkinci el araba alırken dikkat etmeniz gerekenler! İşte püf noktaları

Araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için mutlaka bir bilene sorma ihtiyacı duyarız. Peki ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeli?...

GÜNDEM 07.12.2020, 14:27
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İkinci el araba alırken dikkat etmeniz gerekenler! İşte püf noktaları
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır.
Aksi takdirde can sıkıcı sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilirsiniz.
Bu durum maddi manevi zarar etmenize de neden olabilir.
Sundukları birçok avantajın yanı sıra uygun fiyatlarıyla da sıkça tercih edilen ikinci el araç alacaklar için püf noktaları neler?
İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeli...

Araç alırken en önemli konuların başında aracı kimden aldığımızdır.
Bunun için aracın bugüne kadarki ruhsat sahiplerini öğrenmek atılacak ilk adımdır.
Bu bilgiyi 5664’e kısa mesaj atarak, sorgulama ekranından kolayca elde edebiliriz. ( ör : DETAY boşluk PLAKA )
Söz konusu mesaj ile aracın ruhsat sahiplik yılını, kaç yıldır bu kullanıcıda olduğunu, aracın kaç yıldır kaskolu kullanıldığı da dahil olmak üzere bir çok bilgiyi öğrenebiliriz.

Araç satın alırken dikkat ettiğimiz en birincil özellik aracın dış görünüşüdür.
Aldığımız araçların hafif ya da büyük ölçekli kazalara maruz kalıp kalmadığını öğrenmek tüketicinin en merak ettiği durumlardandır.
Bunun için kurumsal bir kimlik altında hizmet veren aracın tüm detayları inceleyen ekspertiz firmalarından aracımızın durumunu  öğrenebiliriz.
Ekspertiz  ile daha güvenilir ve şeffaf bir ticaret ortamı  sağlanmakla birlikte tüketici hakları da korunmuş olur.

Aracın motor ve mekanik durumunun kontrolü dikkat etmemiz bir diğer özelliklerden biridir. Araçtaki mekanik aksamın doğru çalıştığını anlamak  karşınıza çıkacak plansız masrafları  da önleyecektir.

Araç alırken bir diğer kontrol etmemiz gereken konu ise lastik konusudur. Lastikler belirli standartlara sahip olmalıdır. Zira arabanızın tam performans göstermesi ve olabilecek kazaların önüne geçilmesi bu açıdan önemlidir.
Lastik diş derinlikleri yasal aşınma sınırı olan 1,6mm’nin altında olmamalıdır. Araçların lastik diş derinliklerini satın almadan ölçmeniz ve standartlara uygunluğunu kontrol etmeniz gerekir.

İkinci el piyasasında arabaların değerinin belirlenmesinde araç kilometresi rol oynar.
Kilometre durumu araç fiyatlarının yükselmesine neden faktörlerden birisidir. Motor kullanımı ve yürür aksamların daha az yıpranması kilometreye bağlıdır.
Araç alırken mutlaka kilometre durumunu kontrol etmeniz gerekmektedir..
Uzmanlar kilometre konusunda yapılan yanlış beyanlara ya da hileli uygulamalara dikkat edilmesini uyaramaktadır.

Aracın fiyatına etki eden konulardan biri de hasar bilgisidir. Alacağımız ikinci el araçlarda herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tramer kaydı sorgusu kesinlikle yapılmalıdır.
Hasar bilgisinin sorgulanması cep telefonlarından atılacak sms yardımı ile gerçekleşebilir. Bunun için araç şasi  numarasını ya da plaka numarasını yazıp 5664’e mesaj atarak aracın geçmiş hasar ve kaza kaydına ulaşabilirsiniz.
( ör : HASAR PLAKA ) ---- ( ör: HASAR ŞASİ NUMARASI )  >>>  5664
Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var.
Kimi uyanıklar bazı hasarların tramere yansımaması için hasar ücretini kendi cebinden karşılamaktadır.  Bu nedenden ötürü ekspertiz yaptırmadan asla araç alımı yapmayın.

Aracı almadan önce yedek anahtarlara mutlaka dikkat edin. Zira araç yedek anahtarları güvenlik için hayati öneme sahiptir. Güvenli bir alışveriş için kaç tane yedek anahtarının olduğu bilinmesi gerekir.
Herhangi bir hırsızlık durumunun önüne geçilmesi ve gereksiz maliyetlerden kaçınmak için mutlaka yedek anahtar  sorgulamasını yapın.
 Aracın pert veya çalınma durumlarında kasko, ödeme öncesinde aracın ruhsat ve yedek anahtarını kullanıcıdan talep etmektedir.
Alacağınız aracın kitapçıkları, ilk yardım seti, stepne ve kriko gibi ekipmanlarının tam olmasına dikkat edin.
Sürüş güvenliği açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda istenmeyen maliyetlerin de önüne geçecektir.

Aracın resmi evrakları ve alım işlemlerinde izlenecek yollar ikinci el araç alımında izlenecek önemli yollardan biridir.
Aracın MTV ve TPC borçları, yapılandırılan vergi borçları, banka veya başka kurum ya da şahıslara ait haciz durumlarına dikkat etmelisiniz.
Bu işlemler internet üzerinden de yapılabilmektedir.
Vergi borçlarını İnternet Vergi Dairesi üzerinden sorgulayarak, aracın üzerindeki haciz durumlarını ise ruhsat sahibinin e-devlet şifresinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Böylece noter satışı esnasında kötü bir sürprizle karşılaşmamış olursunuz.

İkinci el araç satın alırken piyasa durumunu ve muadil araçların ne kadara satıldığını  araştırmak sağlıklı bir alım için önemlidir. Her aracın hasar ve hata durumu aynı değildir. Bu nedenden ötürü fiyat araştırmasını yaparken aracın mevcut durumunu göz önünde bulundurmalısınız.
Almak istediğiniz ikinci el otomobil piyasanın ne çok altında ne de çok üstünde olmalıdır..

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