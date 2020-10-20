"İkinci dalga tehdit değil, bir gerçek!"

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Salgına karşı tedbirleri görüşmek için bir araya gelen Bakanlar Kurulu’nun ardından bir basın toplantısı düzenleyen İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, uyarılarda bulundu.

Hareketliliğin ve temasın azaltılması uyarısında bulunana Sağlık Bakanı Illa, “Önümüzde çok zor haftalar var” diyerek İspanyolları evlerinde kalmaya davet etti.



“Kış geliyor. İkinci dalga artık bir tehdit değil. Avrupa çapında bir gerçeklik" diyen Illa, yasal önlemlerden çok halkın kendi tedbirlerini en iyi biçimde almasını istedi.

Herkesin tetikte olması gerektiği vurgulayan Sağlık Bakanı, “Kimsenin rahatlayamayacağımızı bilmesi gerekiyor" uyarısı yaptı. Illa, yurttaşların sıklıkla ellerini yıkaması, maske kullanması, kapalı alanların sürekli havalandırılması ve iki metrelik sosyal mesafeye kurallarına mutlak olarak uymasını istedi.

Son veriler ışığında, hükumetin başkent Madrid ve diğer bölgelerde, sokağa çıkma yasağının uygulamasının gündeme getirebileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Salvador Illa, 24 Ekim'de sonra erecek Madrid'deki alarm durumuyla ilgili yasal alternatifler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.



Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatlik raporuna göre, hafta sonu İspanya'da Covid-19 enfeksiyonları açısından ağır bir fatura bıraktı. Cuma gününden bu yana ülkede 37 bin 889 yeni vak'a ortaya çıktı ve 217 kişi virüs yüzünden öldü. Son verilerle İspanya'da toplam 33 bin 992 kişi hayatını kaybetti. Toplam vak'a sayısı ise 1 milyonu aştı.

Madrid başta olmak üzere Navarra, Rioja, Aragon, Bask, Castilla y Leon, Katalonya ve Endülüs bölgelerinde birbirlerine benzer ek önlemler uygulanıyor. Mevcut durumda OHAL oldukça kısıtlı bir şekilde sadece Madrid'de devam ediyor.

