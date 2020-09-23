İkinci baroda kafalar karışık

İkinci baroların kurulması için imza süreci devam ederken, bu sefer de usul tartışmaları başladı! İkinci baroların kurulması için İstanbul ve Ankara’nın TBB’ye başvurması hukukçuları ikiye böldü. Hukukçuların bir kısmı 2 bin imza toplanmadan TBB’ye başvurunun yapılamayacağını belirtirken, diğer bir grup ise ‘önce başvuru sonra imza’ görüşünü savunuyor. Baroların yapısı ile ilgili yapılan düzenlemede bazı boşlukların olduğunu savunan hukukçular, boşluğun doldurulması için yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

Baroların yapısını değiştiren kanun teklifinin yürürlüğe girmesinin ardından ikinci baroların kurulması için İstanbul ve Ankara’da kollar sıvandı. Ancak ikinci kurulması aşaması beraberinde usul tartışmalarını da getirdi. Avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla birden fazla baro kurulmasının önü açılırken, 2 bin imza toplandıktan sonra mı önce mi TBB’ye başvuru yapılacağı konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Hukukçuların bir kısmı imzaların toplanmadan başvuru yapılamayacağını savunurken diğer bir kesim ise ‘önce başvuru sonra imza’ görüşünü savunuyor.



Kamuoyunda ‘çoklu baro’ olarak bilinen düzenleme 15 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Düzenleme ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla, birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. Mevcut avukat sayısına göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da birden fazla baro kurulabiliyor. Kanun uyarınca her baro, baro başkanı dâhil 4 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) temsil edilebiliyor. TBB’ye 2’nci baronun kurulması için İstanbul’da 17 Ağustos’ta, Ankara’da ise 21 Ağustos’ta başvuru yapılmıştı. Ancak 2 bin imza toplanmadan Türkiye Barolar Birliği’ne başvurunun yapılması usul tartışmalarını da beraberinde getirdi. Hukukçuların bir bölümü hem İstanbul hem de Ankara’da 2 bin imza toplanmadan TBB’ye başvuru yapılmasının usul hatası olduğunu belirtirken, bir başka grup hukukçu ise yeterli imza toplanmadan da başvurunun yapılabileceğini savunuyor. Hukukçuların ikiye ayrılmasından anlaşılan düzenlemede bir boşluğun olduğu ve karışıklığın giderilmesi için de yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ortaya gösteriyor.



Öte yandan İstanbul dışında 2 bin imzaya ulaşan ikinci baronun henüz çıkmadığı öğrenilirken, 2 bin imzayı bulan İstanbul dâhil ikinci barolar seçimlere girecek süreyi kaçırdı. Kanuna eklenen geçici maddeye göre, görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda, baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 Ekim ayının ilk haftasında yapılıyor. Ayrıca, yeni kurulan baroların, TBB’ye delege gönderebilmesi için seçimli olağan genel kurul yapması gerekiyor. Bu nedenle, İstanbul, İzmir ve Ankara’da ikinci baro kuruluşu gerçekleştiremeyen il de ekimdeki baro başkanlığı seçimlerine katılamayacak. Dolayısıyla, TBB’ye de delege gönderemeyecek. AKP ve MHP’nin apar topar Meclis’e getirerek yasalaşması için çaba sarf ettiği ikinci barolar, bu durumda en erken 2022’nin Ekim ayında seçime katılabilecek.

