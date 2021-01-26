İki Türk Instagram'ın açığını buldu! Teklif edilen para ise komik

İstanbul'da yaşayan Arda Kılıç ve Mert Ergün Instagram'da kendi mobil uygulamalarının reklamını vermek için gezerken uygulamanın bir açığını fark ettiler.

Sponsorlu reklamları herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşme onayı yapmadan Instagram'dan ucu açık bir şekilde istedikleri miktarda reklam verebildiklerini tespit eden iki arkadaş, "Bize açığı daha detaylı anlatmamız dahilin de 5 dolar ile ödüllendireceklerini söylediler. İlk bulduğumuz açıkta 750 dolar gibi bir ödül teklifi sunuldu. Bir sonraki bulduğumuz farklı açık için bize 50 dolar gibi komik bir rakam teklif eden instagram bu sefer bulduğumuz açık için ise bize 5 dolar gibi bir ödül teklifinde bulundu. Sanırsam her bulduğumuz açıkta bir önceki bulduğumuz açığın ödül teklifinin sonundan bir 0 silerek devam edecekler. Bu işi para için yapmıyoruz fakat instagram gibi dev bir platformun böylesine büyük açıklar verip bizlere sunduğu ödüller bizleri sadece güldürmektedir” dedi.

Instagram'ı söz konusu açığının bulunması sonrası bazı şirketlerin bunu kötü amaçlı şekilde kullanabileceklerini kaydeden Arda Kılıç, “Arkadaşımla Instagram'da bulmuş olduğumuz açık ile Instagram'da ki sponsorlu reklamları herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşmeye onay vermeden ucu açık bir şekilde istediğimiz miktarlarda reklam verebildiğimizi fark ettik. Bu açığa arkadaşım ile her zamanki gibi Instagram'a mobil uygulamamızın reklamını verirken denk geldik. Böylesine bir açık eğer kötü amaçlı firmaların veya şahısların eline geçmiş olsaydı kendilerine veya kurumlarına istedikleri miktarlarda reklam vererek bu açıktan faydalanabileceklerdi. Yani Instagram'a hiçbir şekilde ücret ödemeden hem kurumlarını hem de kendi reklamlarını vererek Instagramı büyük bir zarara sokabileceklerdi” diye konuştu.

