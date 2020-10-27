İki şehirde dört mahalle karantinada...

Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs pandemisinde ikinci dalga giderek yayılıyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı 2 bin 198 oldu. Toplamda hayatını kaybeden insan sayısı ise 9 bin 874'e yükseldi. Buna göre günlük ağır hasta sayısı 1780'e çıkarken, toplam hasta sayısı 363 bin 999 oldu. Son 24 saatte 132 bin 913 test yapılırken, iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e çıktı.



Vakalarda artış yaşanırken, karantinalar da sıklaşmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle Balıkesir'de üç mahalle, Bilecik'te bir mahalle ve Adıyaman'da 140 evde karantina uygulanacak.

Balıkesir Valiliği, Altıeylül ilçesinde Yakupköy, Aslıhantepecik ve Paşaköy mahallelerinin korona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26.10.2020 tarihi saat 18.00’den itibaren karantina altına alınmıştır” denildi.



Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kent merkezindeki 120 evde karantina uygulanmasına karar verdi.

Valiliğin internet sitesinden duyurulan karara göre, karantina kararı 14 gün geçerli olacak.

Bilecik'te Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi de karantinaya alındı. Gölpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:“Gölpazarı İlçesi Aktaş Köyü Beşevler Mahallesinde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. 28. ve 72. maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 26.10.2020 saat 00.01 itibari ile sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

