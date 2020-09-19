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İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Elazığ'da görev yapan doktor Necdet Oğuzer ve Diyarbakır'da hizmet veren eczacı Emine Akyıldız Koronavirüs edeniyle hayatını kaybetti.

GÜNDEM 19.09.2020, 18:43
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İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB), iki meslektaşlarının Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. 
TTB sosyal medya hesabı üzerinden "Elazığ'da göz hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Necdet OĞUZER'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, duyun sesimizi" paylaşımını yaptı.
TEB ise Diyarbakır’da hizmet veren Merih Eczanesi sahibi Ecz. Emine Akyıldız’ı COVID-19 mücadelesinde kaybettiğini duyurarak, "Ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.
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