İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB), iki meslektaşlarının Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB sosyal medya hesabı üzerinden "Elazığ'da göz hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Necdet OĞUZER'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, duyun sesimizi" paylaşımını yaptı.

TEB ise Diyarbakır’da hizmet veren Merih Eczanesi sahibi Ecz. Emine Akyıldız’ı COVID-19 mücadelesinde kaybettiğini duyurarak, "Ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.

