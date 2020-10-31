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İki otomobil feci şekilde çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 31.10.2020, 01:06
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Şahin (47) yönetimindeki 52 DL 686 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Ünsal Güldemir'in (35) kullandığı 55 LN 789 plakalı otomobille çarpıştı.
Şahin'in kullandığı otomobilde bulunan Ercan Saku olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şenol (35), Arzu ve Kumsal (3) Saku yaralandı.
Kentteki hastanele kaldırılan yaralılardan Kumsal Saku da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Arzu Saku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Mustafa Şahin (47) yönetimindeki 52 DL 686 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Ünsal Güldemir'in (35) kullandığı 55 LN 789 plakalı otomobille çarpıştı.
Şahin'in kullandığı otomobilde bulunan Ercan Saku olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şenol (35), Arzu ve Kumsal (3) Saku yaralandı.
Kentteki hastanele kaldırılan yaralılardan Kumsal Saku da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Arzu Saku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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