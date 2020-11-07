İki otomobil çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı
Kırşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı var.
GÜNDEM 07.11.2020, 00:15
Kırşehir’de ters şeride girdiği ileri sürülen otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Ortaköy-Aksaray yolu üzerinde meydana geldi. Kırşehir istikametinden Aksaray istikametine giden H.A. yönetimindeki otomobil ters şeride girince karşı yönden gelen M.A., yönetimindeki otomobille çarpıştı. Otomobil sürücülerinin yaralandığı kaza da polis, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra kontrollü açtı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre kaza, Ortaköy-Aksaray yolu üzerinde meydana geldi. Kırşehir istikametinden Aksaray istikametine giden H.A. yönetimindeki otomobil ters şeride girince karşı yönden gelen M.A., yönetimindeki otomobille çarpıştı. Otomobil sürücülerinin yaralandığı kaza da polis, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra kontrollü açtı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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