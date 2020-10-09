İki kardeş kreşte darbedildi! Aile soluğu emniyette aldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş, özel bir kreşteki personel tarafından dövüldüklerini ve kreşe gitmek istemediklerini söyledi.
GÜNDEM 09.10.2020, 21:31
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kardeşin, özel bir kreşteki personel tarafından darbedildiği iddia edildi. Muhittin Mahallesi'ndeki özel bir kreşin öğrencileri 5 yaşındaki Y.B.G. ve 7 yaşındaki M.B.G, ailelerine, kreşteki personel tarafından dövüldüklerini ve kreşe gitmek istemediklerini söyledi.
Bunun üzerine aile, kreş sahibi A.G. ile görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi. Görüntülerde çocuklarının kreş personeli N.S. tarafından darbedildiğini gören aile emniyete suç duyurusunda bulundu. N.S. ise kreşten istifa etti. İdari soruşturma sonucu kreş kapatıldı.
Bunun üzerine aile, kreş sahibi A.G. ile görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi. Görüntülerde çocuklarının kreş personeli N.S. tarafından darbedildiğini gören aile emniyete suç duyurusunda bulundu. N.S. ise kreşten istifa etti. İdari soruşturma sonucu kreş kapatıldı.
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