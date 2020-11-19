İki hoca efendi koronavirüse yakalandı! Sevenlerinden dua istendi
İslami alimi Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca Efendi ile Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 19.11.2020, 00:15
Türkiye'de ömrünü İslami ilimlere ve hizmetlere adamış Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca Efendi ile Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi koronavirüse yakalandı.
Ahmet Burak Akşit tarafından Twitter'dan konuya dair yapılan bilgilendirmede "Prof.Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocamızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumlarının iyi olduklarını bildirir, dualarınızı bekleriz" denildi.
Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
İki büyük İslam alimin koronavirüse yakalanmasının ardından Müslümanlardan dua bekledikleri ifade edildi.
Ahmet Burak Akşit tarafından Twitter'dan konuya dair yapılan bilgilendirmede "Prof.Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocamızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumlarının iyi olduklarını bildirir, dualarınızı bekleriz" denildi.
Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
İki büyük İslam alimin koronavirüse yakalanmasının ardından Müslümanlardan dua bekledikleri ifade edildi.
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