İki hemşireye 500 kere 'Ben salağım' yazdıran başhekim görevden alındı

Kumluca Devlet Hastanesi'nde 13 Aralık pazar gecesi nöbetinde iki hemşire, alt katta düşen bir hastanın olduğu bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk etti. Başhekim Dr. Ayşegül Alkan ise hemşireleri yerinde göremeyince, A4 kağıdına 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazmalarını istedi. Yazıyı yazan hemşireler, daha sonra söylenildiği üzere evrak kayıta teslim etti.

Olayın duyulmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, başhekimin görevden alındığını duyurdu.

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Antalya’da Kumluca Devlet Hastanesinde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir." denildi.

Antalya Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada hemşireye uygulanan yaptırımın hiçbir şekilde meslek etiğiyle bağdaşmadığına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

“İnsan onurunu ve etik anlayışı zorlayan bu tutum akıl tutulmasıdır. Pandemi koşullarında yüksek risklerle ve zorlu koşullarda hizmet veren sağlık çalışanları, sözel ve fiziksel şiddetin yanı sıra bir de yöneticilerin mobbing, soruşturma, geçici görevlendirme gibi yönetememekten kaynaklı haksız uygulamaları ile karşılaşıyor. Sağlık çalışanlarının emeğini ve onurunu hiçe sayan uygulamaların, baskıların ve mobbinglerin karşısında durmaya devam edeceğiz.”

