İki gazeteci kavga etti! 'No Name' sözlerine 'iğrenç şöhret' yanıtı

Gazeteci Kübra Par'ın Habertürk'teki ünlü romancı Orhan Pamuk ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı hakkında bugünkü köşesinde "Orhan Pamuk linç edilmeyi hak ediyor mu?" başlıklı yazısına gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tepki gösterdi.

Twitter hesabından Kübra Par'a İngilizce "İsimsiz" anlamına gelen "No Name-Kızacağız" ifadesiyle tepki gösteren Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var! Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan “No Name” bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir."

Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var! Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan “No Name” bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir. pic.twitter.com/vfOL3iiE2Z

— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) January 29, 2021



Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımına benzer şekilde tepki gösteren Habertürk yazarı Kübra Par'dan da cevap gecikmedi.

Twitter'dan Kütahyalı'ya yanıt veren Kübra Par, şu açıklamayı yaptı:

"Rasim Ozan Kütahyalı, Orhan Pamuk yazıma çok bozulmuşsun belli ki.

1-Kimseden talimatla yazı yazmadım, yazmam. Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin,

2-Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim.

3- Erzincanlı olmaktan, orada okumuş olmaktan niye utanayım? Aksine gurur duyuyorum. Yoksa Boşnaklara yaptığın gibi onlara da hakaret mi edeceksin?

4- Düştüğün çukurdan seni çıkarmak için Orhan Pamuk’la fotoğraf paylaşmak falan yetmez. Çırpınışların çok acınası..."

ROK, Orhan Pamuk yazıma çok bozulmuşsun belli ki??1-Kimseden talimatla yazı yazmadım, yazmam. Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin2-Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim

— kübra par (@kubrapc) January 29, 2021



Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var! Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan “No Name” bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir. pic.twitter.com/vfOL3iiE2Z pushfn('ads'); — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) January 29, 2021

ROK, Orhan Pamuk yazıma çok bozulmuşsun belli ki??1-Kimseden talimatla yazı yazmadım, yazmam. Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin2-Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim — kübra par (@kubrapc) January 29, 2021

