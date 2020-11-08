İki ay önce

Halk Tv'de eylül ayında katıldığı bir programa Donald Trump maskesiyle katılan ve "Biden'i desteklemiyoruz, çok ukala. Türkiye hakkında kötü şeyler söylüyor. Benim oyum Trump'a gidecek her ne kadar biraz salak olsa da" ifadelerini kullanan ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Joe Biden'ın resmi olmayan oylara göre ABD Başkanı seçilmesini kutladı.

Biden'ın resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 46'ıncı başkanı olmasının ardından Prof. Çilingiroğlu, Twitter'dan şu mesajları paylaştı:



"Trump ın aptal olduğunu her zaman söyledim. Artık bak izle beyaz sarayda herkes nasıl maske takacak. Aptal gitti başkası geldi inşallah hayırlı olur.

"Maskeni tak sende kazan bak Biden taktı. Trump ta defolup gidecek. Biden ciddi yaptırımlar getirecek diye düşünüyorum inşallah olmaz."

"Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı olarak yeni cumhurbaşkanımız Sayın Joe Biden’ın arkasındayız. Demokrasi kazandı. Diktatörlük kaybetti. Yaşasın demokrasi"

