İki araç çarpıştı! Yaralı çocuklar var
Kırıkkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı ailenden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 19.10.2020, 00:20
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Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı ailenden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale'de Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ü. idaresindeki otomobil, Abdullah T.'nin kullandığı araçla çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde bulunan yolculardan Ş.Ü. (63), A.Ü. (30), Y.Ü. (15), B.M.Ü. (13) ve E.I.Ü. (1) ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale'de Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ü. idaresindeki otomobil, Abdullah T.'nin kullandığı araçla çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde bulunan yolculardan Ş.Ü. (63), A.Ü. (30), Y.Ü. (15), B.M.Ü. (13) ve E.I.Ü. (1) ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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