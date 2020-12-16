İki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Uşak'ta para nakil aracının çarpması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 16.12.2020, 07:19
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde para nakil aracının kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.T.E. kontrolündeki arıza yapan para nakil aracı, yolda bir anda duran İ.A. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Yaşanan kaza sonrasında kamyonetteki Evrise Aysal, E.A. ve Y.A. ile para nakil aracındaki Ö.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Evrise Aysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, jandarma tarafından karakola götürülen araçtaki paraların, jandarma kontrolünde başka para nakil aracına nakledildiği öğrenildi.
Yaşanan kaza sonrasında kamyonetteki Evrise Aysal, E.A. ve Y.A. ile para nakil aracındaki Ö.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Evrise Aysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, jandarma tarafından karakola götürülen araçtaki paraların, jandarma kontrolünde başka para nakil aracına nakledildiği öğrenildi.
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