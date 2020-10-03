İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 03.10.2020, 14:50
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Alhanlı Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, her iki ailenin bireyleri arasında silah da kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan Murat Çelik kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 zanlıdan 2'sini gözaltına aldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan Murat Çelik kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 zanlıdan 2'sini gözaltına aldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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