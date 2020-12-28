İki aile arasında silahlı kavga! 1 kadın öldü 2 kadın yaralı

İstanbul Silivri 'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybederken 2 kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Olay, saat 23:00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de roman vatandaşların yaşadığı konteyner evler olarak bilinen mevkii de meydana geldi. Taraflardan ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs tarafından Refiye S. ve yanında bulunan 1 kadın kurşunların hedefi oldu. Kavgada bir kadın ise yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı.

