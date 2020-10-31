İkbal Gürpınar kimdir? Sağlık durumu nasıl?

İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri kullanıldı.

İKBAL GÜLPINAR KİMDİR?

4 Ekim 1969 yılında Kırıkkale'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nde 1 yıl okuduktan sonra 1990'da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu.

1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı attı.

Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katıldı.

Kısa süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yaptı.

TRT Gap'ta çeşitli programlar sundu, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yaptı.

2006 yılında "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sundu. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sundu.

Daha sonra ise "Hayatın İçinden" isimli programı da sundu.

"Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sundu. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazdı. Gürpınar 2 çocuğu annesi.

