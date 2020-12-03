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İhsan Süreyya Sırma’dan iyi haber
Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’dan sevenlerine güzel haber geldi.
GÜNDEM 03.12.2020, 09:59
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Koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Sakarya Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’dan sevindiren haber geldi.25 Kasım'da koronavirüs teşhisi ile yoğun bakıma alınan Sırma'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sırma'nın bugün hastaneden taburcu olacağı bildirildi.
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