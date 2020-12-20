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İhracat treni sonunda Çin’e ulaştı
Türkiye’den Çin’e gitmek üzere yola çıkan ihracat treni çine ulaştı.
GÜNDEM 20.12.2020, 09:20
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Gidişi son derece olaylı olan ihracat treni Çin’e ulaştı. 4 aralıkta Çin’e gitmek üzere yola çıkan tren 15 günde rotasına ulaştı.
Bakan Karaismailoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy’den Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı! Türkiye’nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir” denildi.
İhracat treni, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. TCDD Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’in Xi’an şehrine ulaştırdı.
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