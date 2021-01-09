İHH, 2020 yılında 106 bini aşkın yetime destek oldu

Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime hayırseverlerin destekleriyle sahip çıkmaya gayret ediyor. Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için İHH, durmaksızın çalışıyor. Böylelikle yetimlerin kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor. İHH ayrıca ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler inşa ediyor.

Tüm bu çalışmaları uzun yıllardır sürdüren İHH, 2020 yılında da pandemiye rağmen yetimleri sevindirmeye ve onların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Bu kapsamda İHH, yıl boyunca 51 farklı ülkedeki 106 bin 924 yetime sponsor olarak onların aylık ihtiyaçlarını karşıladı. İHH’nın yurt içinde 77 ilde desteklediği yetim sayısı ise 14 bin 851 oldu. Yıl boyunca 10 ülkede barınma ve eğitim ihtiyaçları karşılanan yetimhane sayısı ise 39’a ulaştı.

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda bayramlık kıyafetle mutlu edilen yetim sayısı 213 bin 499 olurken vakfın diğer yetim çalışmaları da şöyle gerçekleşti:

-299 yetime eğitim bursu desteği

-242 yetime eğitim seti dağıtımı

-1 yetime sağlık desteği projesi

-251 yetime göz muayenesi ve gözlük alımı

-Bin 623 yetim aileye geçimlerini sağlamak için kalkınma projeleri yardımı

-2 yetim ailesinin ev tadilatı

-14 yetim ailesine ev inşası ve ek oda projesi

-511 yetime bayram harçlığı

-23 aileye sosyal nakdi yardım

-210 aileye oyuncak dağıtımı

Yetimlere destek için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETIM koduyla projeye destek olunabiliyor.

