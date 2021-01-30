İHH, 2 bin 900 depremzedeye yardım etti
İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya’nın Batı Sulawesi Adası’nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor.
GÜNDEM 30.01.2021, 04:33
Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgede yardım çalışmalarını sürdüren İHH, 2 bin 900 deprem mağduruna pirinç, sıvı yağ, un, konserve balık, sos ve şekerden oluşan gıda paketlerini ulaştırdı.
Endonezya’nın Batı Sulawesi Adası’nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 100’e yaklaşırken yükselirken, 650’den fazla yaralı bulunuyor. 30 bin 500 kişinin depremden olumsuz etkilendiği bölgede İHH Acil Yardım Ekibi bölgede başlattığı yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH, 2 bin 900 deprem mağduruna pirinç, sıvı yağ, un, konserve balık, sos ve şekerden oluşan gıda paketlerini ulaştırdı. Öte yandan İHH, bölgede ihtiyaç duyulan ilaç ve ilk yardım ekipmanları, gıda, su, çadır, battaniye ve elbiseye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabilirler.
Endonezya’nın Batı Sulawesi Adası’nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 100’e yaklaşırken yükselirken, 650’den fazla yaralı bulunuyor. 30 bin 500 kişinin depremden olumsuz etkilendiği bölgede İHH Acil Yardım Ekibi bölgede başlattığı yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH, 2 bin 900 deprem mağduruna pirinç, sıvı yağ, un, konserve balık, sos ve şekerden oluşan gıda paketlerini ulaştırdı. Öte yandan İHH, bölgede ihtiyaç duyulan ilaç ve ilk yardım ekipmanları, gıda, su, çadır, battaniye ve elbiseye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabilirler.
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