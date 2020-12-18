İhalesiz rant vurgunu

Belediyenin yaklaşık 274 bin TL zarar ettiği ihale işinin firma sahibine 450 bin TL gelir sağlayacağı belirtiliyor. Yıkım işinin ihalenin ilk satış fiyatı olan 38 bin TL’ye belediye başkanına yakın firmaya verilmesi ihaleye katılanlar tarafından “ihalesiz rant” iddiasıyla yargıya taşındı.

AKP’li belediyelerde adrese teslim ihalelerin ardı arkası kesilmiyor! Erzurum’un Horasan Belediyesi’nde çıkan yolsuzlukların ardından AKP’li belediye başkanı görevden alınırken, söz konusu durumun arkasından AKP’li birçok belediyede yolsuzluk haberleri peş peşe gelmişti. Son olarak Bitlis Belediyesi tarafından yapılan hurda karşılığı yıkım işi ihalesinde yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti.



Bitlis Belediye Başkanlığı’nın “eski hal binasının yıkımı hurda karşılığı yıkım işi” ihalesine 17 firma katıldı. Yıkım ihalesinin açılışı yani muhammen bedel 37 bin TL olarak başlatıldı. 312 bin TL’yle ihaleyi Erkin Hafriyat firmasının kazanmasına rağmen firma sahibi ve ihaleye katılan diğer firmalardan sessiz sedasız ihalesiz bir şekilde işin başka şirkete verilmesi tepkilere neden oldu. Birkaç gün sonra ihalenin ilana çıkmadan şaibeli bir şekilde 312 bin TL yerine belediyeyi 274 bin TL zarara sokarak, muhammen bedelin bin TL üstü yani 38 bin TL’ye belediyenin sürekli çalıştığı başka bir şirkete verildiği ortaya çıktı.



Söz konusu yıkım işinde 450 bin TL’lik kazancın olduğu tahmin edilirken, belediyenin ihalesiz bir şekilde yıkım işini 38 bin TL’ye vermesi AKP’li Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı hedefe koydu. 450 bin TL’lik gelirin beklendiği ihalenin çok düşük bedele 38 bin TL’ye verilmesi rant iddialarına neden oldu. Hiçbir iptal belgesi gelmeden ihalesiz bir şekilde yıkım işinin başka firmaya verilmesi ihaleye katılan firmalar tarafından “belediyenin zarara uğratıldığı” gerekçesiyle yargıya taşındı.

