İhalesiz aldığı işi yapamadı! Üstelik 45 milyon lira tazminat aldı

TMSF, Ataşehir'de sahip olduğu arsaları ihalesiz olarak Aksüs Yapı adlı şirkete Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesiyle 2016 yılında verdi. Yapılan belirlemelere göre, gayrimenkullere ilişkin herhangi bir duyuru ve ilan yapılmadığı gibi, bir ihale de yapılmaksızın şirketin teklifi üzerine Fon Kurulu tarafından karar alınarak sözleşme imzalandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, işi alan Aksüs Yapı, Reyhan İnşaat ve Marmara Fidancılık ile birlikte projede ortaklığa gidip 2017 yılında 1113 daire ve 44 ticari alandan oluşan Ataşehir Modern projesine başladı. 1 milyar 324 milyon lira gelir beklenen işin kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak verildiğini belirten Sayıştay, 2018 yılında yaptığı denetimde ihalesiz biçimde ve keyfi olarak seçilen yüklenicinin bu işi sonuçlandıramayacağının anlaşıldığını vurguladı.



Bu durumu bir örnekle anlatan denetçiler, yüklenicinin 28 Ocak 2019 tarihinde Fon'a yaptığı başvuruyla, firma tarafından yaptırılan proje tadilatına ilişkin ruhsata esas ücretin (harç) tutarı olan 1 milyon 308 bin liralık ödemeyi yapamadığına işaret ederek, "Söz konusu bu tutarın Fon tarafından ödenmesini talep etmiş ve 2019/64 sayılı Fon Kurulu Kararı ile de bahse konu tutar Fon bütçesinden ödenmiştir" denildi.

Aksüs Yapı ile TMSF arasında yapılan tüm sözleşmelerde, "İnşaat öncesi ve sonrasında, satış/gelir paylaşımı ve bağımsız bölümlerin Fon'a teslimi safhasında; her türlü mali ve maddi yükümlülüklerin (mükellefiyete göre Fon payına düşenler dâhil), idari ve hukuki sorumlulukların Yüklenici tarafından karşılanacak, her ne nam altında olursa olsun, Yüklenici Fon'dan bir talepte bulunmayacaktır." hükmüne yer verildiğine dikkat çeken denetçiler, "Söz konusu işte gelinen nokta ve mevzuata aykırı işlem tesis eden Fon'un karşı karşıya kaldığı durum, 1 milyar 324 milyon lira değerindeki bir işi, iş tutarının binde birinden daha az tutardaki bir yasal yükümlülüğü yerine getiremeyecek bir firmaya verilmiş olduğu gerçeğidir" tespitini yaptı.



TMSF ise ihalesiz iş verilmesiyle eleştirilerle ilgili sürecin Sayıştay'ın genel denetimini ilgilendirilmediğini belirtirken, yüklenicinin yetersiz olduğuna dair tespiti kabul etmediğini ifade etti.

TMSF'nin verdiği bilgiye göre süreç içerisinde yüklenici inşaat sektöründe yaşanan ekonomik zorlukları gerekçe göstererek, sözleşmede taahhüt edilen asgari hasılat tutarının ilk taksitinin ve devam eden taksit vadelerinin faizsiz olarak ötelenmesi ya da sözleşmenin "hasılat paylaşım usulünün" revize edilerek "kat karşılığı inşaat yapım usulüne" dönülmesini talep etti.

TMSF, Fon menfaatlerine uygun görülmeyen bu taleplerin reddedildiğini ve Aksüs Yapı ile yapılan sözleşmenin 10 Mayıs 2019 tarihinde karşılıklı mutabakat çerçevesinde fesh edildiğini açıkladı.



Sayıştay'ın 2019 yılında yaptığı denetim ise TMSF'nin sözleşmeyi haklı nedenlerle sonlandırılmaması nedeniyle Aksüs Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri Şirketi'ne 45 milyon 382 bin TL ödeme yapmak zorunda kaldığını tespit etti. Sözleşme kapsamında alınan 31.5 milyon liralık teminat mektubunun iade edildiğini de kaydeden Sayıştay denetçileri, bu durumun TMSF kaynaklarında eksilmeye neden olduğunu vurguladı.



Raporda "Sözleşmede yüklenici aleyhine uygulanması gerekecek pek çok kısıtlayıcı düzenleme mevcut iken, Fon'un yüklenici hakkında sözleşmede hüküm altına alınan yaptırımları uygulamama gibi bir keyfiyetinin olamayacağı açıktır. TMSF'ye ödenmesi taahhüt edilen asgari hasılat miktarına ait ilk taksitlerin ödenememesi yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde yüklenici adına Fon tarafından 10 milyon 917 bin lira harcama yapılması göz önünde bulundurulduğunda; yüklenicinin mali durumunun sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan yeni durumlardan ziyade, en baştan itibaren yeterli olmadığına karine teşkil ettiği düşünülmektedir" görüşüne yer verildi.



TMSF, sözleşmesini iptal ettiği Ataşehir'deki arsa üzerine yapılacak olan "Ataşehir Modern Projesi A, B, C Blok konut, işyeri sosyal tesisler inşaatı" işi için 2020 yılında pazarlık usulüyle yeni bir ihaleye çıktı. Yapım ihalesini 280 milyon 400 bin TL teklif veren Mustafa Ekşi-İlk Yapı İnşaat ortaklığı aldı.