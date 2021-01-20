İhale şampiyonu Mehmet Cengiz jetini sattı! İşte yeni jeti
Aldığı kamu ihaleleriyle tanınan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz elinde fazla bununan özel jetlerden birini satmaya karar verdi. İşte Cengiz'in özel jetinin yeni sahibi
GÜNDEM 20.01.2021, 08:10
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AK Parti hükümeti döneminde adını sıkça duyduğumuz iş adamı Mehmet Cengiz aldığı ve sattığı özel jetlerle de adını duyurmaya başladı.
Kamu ihalelerini en çok kazanan ve Türkiye’nin "gözde" müteahhiti olarak bilinen Mehmet Cengiz, elindeki fazla jeti başka bir zengin iş adamına sattı.
Geçtiğimiz aylarda Gulfstream G650 model özel jet satın alan Cengiz Holding iştiraki Cengiz Havacılık, envanterindeki Falcon 7X özel jeti Rixos'un sahibi Fettah Tamince’ye sattı.
Mehmet Cengiz'in satın aldığı Gulfstream 650 kendisine gelecek ay teslim edilecek. Mehmet Cengiz'in elinde bulunan Fransız malı Falcon 7X olan 47 milyon dolar değerindeydi. Amerikan malı Gulfstream 650 ise 65 milyon dolar değerinde
Kamu ihalelerini en çok kazanan ve Türkiye’nin "gözde" müteahhiti olarak bilinen Mehmet Cengiz, elindeki fazla jeti başka bir zengin iş adamına sattı.
Geçtiğimiz aylarda Gulfstream G650 model özel jet satın alan Cengiz Holding iştiraki Cengiz Havacılık, envanterindeki Falcon 7X özel jeti Rixos'un sahibi Fettah Tamince’ye sattı.
Mehmet Cengiz'in satın aldığı Gulfstream 650 kendisine gelecek ay teslim edilecek. Mehmet Cengiz'in elinde bulunan Fransız malı Falcon 7X olan 47 milyon dolar değerindeydi. Amerikan malı Gulfstream 650 ise 65 milyon dolar değerinde
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