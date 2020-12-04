İHA üretim tesislerinin fotoğrafını çeken iki Rus gözaltına alındı

Gün içerisinde Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, Aleksey Petrushko ve Ivan Malyshkin adlı çalışanlarının İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir gazetecilerden haber alamadıklarını açıklamıştı. Çalışanlarına ulaşamadıklarını söyleyen Rus TV kanalı, muhabirlerinin durumunu sormuştu. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:



"İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

