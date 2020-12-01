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İğrençlik! Öldürdükleri Taliban mensubunun protez bacağıyla...

Avustralya ordusu askerlerinin Afganistan'da öldürülen bir Taliban mensubunun protez bacağından bira içtiği görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

GÜNDEM 01.12.2020, 20:39
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İğrençlik! Öldürdükleri Taliban mensubunun protez bacağıyla...
Avustralya ordusu askerlerinin Afganistan'da öldürülen bir Taliban mensubunun protez bacağından bira içtiği görüntüler dünyanın gündemine oturdu.
Uzun süredir Avustralya'nın Afganistan'daki sivillere yönelik katliamlarının konuşulduğu bir dönemde, Avustralya askerlerinin ortaya çıkan bu görüntüleri büyük tepki topladı.

'Guardian Australia' tarafından servis edilen görüntülerin, Afganistan'ın güney kesimindeki Uruzgan ilinin başkenti Tarinkot'ta çekildiği ifade edildi.
Görüntülerde, bazıları halen aktif olarak görev yapan Avustralya askerlerinin, öldürdükleri bir Taliban mensubunun protez bacağını söktükleri görülebiliyor.
Avustralya askerlerinin bazıları bacakla dans ederken, bazıları ise illegal olarak kurulan bir barda, protez bacağın içine doldurduğu birayı içiyor.
Söz konusu protez bacağın uzun süre saklandığı ve sergilendiği, zaman zaman bira içmek için kullanıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Avustralya ordusunun sivil katliamlarına dair yorum yapan askerler, kan donduran ifadeler kullandı.
Guardian'a konuşan bir Avustralya askeri, ülkede yapılan insan hakları ihlallerinden bahsederken "Size söyleyebilirim ki Amerikan ve İngiliz askerleri, bizim yaptıklarımızdan çok, çok daha beter şeyler yaptılar."
Afganistan'da 2001 yılında başlayan askeri işgalde NATO koalisyonunun başını ABD ve İngiltere çekiyordu.

Avustralya, Afganistan'daki savaşta yer alan askerlerinin çok sayıda sivili katlettiğine dair bilgileri resmen kabul etmişti.
Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus John Campbell tarafından 18 Kasım'da yapılan açıklamaya göre, 2005-2016 yılları arasında Avustralya askerleri Afganistan'da en az 39 sivili katletti.
23 ayrı olayda, muvazzaf ve emekli Avustralya askerlerinden 19 kişinin 39 sivili öldürdüğünü belirten Campbell, bunun "kabul edilemez olduğunu" dile getirdi. Askerlerin sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edildi.
Campbell, söz konusu askerlere yönelik soruşturma başlatılacağını belirtti.
Avustralya ordusunun Afganistan'daki savaş suçlarıAfganistan'da ABD öncülüğündeki askeri işgalin en önemli parçalarından birini teşkil eden Avustralya ordusunun sicili kabarık.
Resmi makamlar, Avustralya ordusunun 2005-2016 yılları arasında savaş kurallarını ihlal ettiği toplam 55 ayrı olayı soruşturuyor.
Avustralya ordusunun, 2012 yılının Mayıs ayında, Afganistan'ın güney kesimindeki Uruzgan ilinin bir köyünde sivilleri katlettiği anlara dair görüntüler de bu yılın Mart ayında ortaya çıkmıştı.
Öte yandan ülkedeki Avustralya askerleri 2007 yılının Ağustos ayında Nazi bayrağı açmış, 2018 yılı Haziran ayında ortaya çıkan skandal infiale sebep olmuştu.
Avustralya'nın Afganistan'daki kayıplarıAvustralya, Afganistan'da ABD öncülüğündeki koalisyon içerisinde bulunan ülkeler arasında, en çok kayıp veren 10 ülkeden biri.
Bugüne dek ülkedeki çatışmalar ve saldırılarda resmi rakamlara göre toplam 41 Avustralya askeri ölürken, 261 asker ise yaralandı.
Kaynak: Mepa News
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