İflas kararı verilen KÖYTÜR için yeni karar
İflas kararı verilen beyaz et üretimi yapan KÖYTÜR firması için mahkemeden yeni karar çıktı. KÖYTÜR için yapılan başvurunun ardından konkordato kararı verildi.
GÜNDEM 20.10.2020, 10:57
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Ekonomik kriz içerisinde olan Türkiye’de her gün yeni iflas ve konkordato haberleri geliyor. Mali krizi aşamayan şirketler konkordato sürecine giriyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde iflas kararı verilen KÖYTÜR için yeni bir karar alındı. Buna göre beyaz et üretimi yapan KÖYTÜR için yapılan başvurunun ardından konkordato kararı alındı.
KÖYTÜR tarafından yapılan açıklamada, Yemsel KÖYTÜR, Samsun Yem ve Çakıroğlu şirketleri için iflas kararı verildiği hatırlatıldı. Ancak Samsun Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda bu kararın ertelendiği açıklandı. Mahkeme konkordato talebinin uygun görüldüğüne karar verdi. KÖYTÜR, üç firmanın da faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.
KÖYTÜR, 512 kişiye istihdam sağlıyordu.
KÖYTÜR, şirketin kayyım denetiminde olduğunu bildirdi.
2000'li yıllar öncesi vakıf bünyesinde üretim yapan KÖYTÜR, 2001 yılında iflas ederek kapanmıştı. Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan KÖYTÜR fabrikası kapandıktan sonra 2002 yılında kurulan YEMSEL Tavukçuluk A.Ş tarafından satın alınarak yapılan yeni yatırımlarla tekrar faaliyete geçirilmişti. 2002 yılından bu yana YEMSEL Tavukçuluk A.Ş tarafından işletilen KÖYTÜR 2015 yılında da iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurmuş fabrikaya kayyım atanmıştı.
KÖYTÜR tarafından yapılan açıklamada, Yemsel KÖYTÜR, Samsun Yem ve Çakıroğlu şirketleri için iflas kararı verildiği hatırlatıldı. Ancak Samsun Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda bu kararın ertelendiği açıklandı. Mahkeme konkordato talebinin uygun görüldüğüne karar verdi. KÖYTÜR, üç firmanın da faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.
KÖYTÜR, 512 kişiye istihdam sağlıyordu.
KÖYTÜR, şirketin kayyım denetiminde olduğunu bildirdi.
2000'li yıllar öncesi vakıf bünyesinde üretim yapan KÖYTÜR, 2001 yılında iflas ederek kapanmıştı. Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan KÖYTÜR fabrikası kapandıktan sonra 2002 yılında kurulan YEMSEL Tavukçuluk A.Ş tarafından satın alınarak yapılan yeni yatırımlarla tekrar faaliyete geçirilmişti. 2002 yılından bu yana YEMSEL Tavukçuluk A.Ş tarafından işletilen KÖYTÜR 2015 yılında da iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurmuş fabrikaya kayyım atanmıştı.
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