"İETT'Yİ batağa sürüklemişler, şu an bile zararına çalışıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Yol TV adlı YouTube kanalında Onur Toper’e ilginç açıklamalarda bulundu.

Kısa süre önce otobüslere, toplu ulaşıma yapılan zamlar hakkında konuşan Murat Ongun, “Kimse istemez %30 zam yapmayı. İETT’yi öyle bir batağa sürüklemişler ki, şu anda bile zararına çalışıyor” dedi.

İşte Murat Ongun'un açıklamalarından satır başları:



“7 Haziran oldu, 1 Kasım oldu, refarandum oldu, cumhurbaşkanlığı oldu, işte bizim İstanbul’da 2 seçim oldu. Hep seçim yılı olduğu için ne yapıyor popülist iktidarlar aman zam yapma, oy kaybederiz. Benzine, mazota çatır çatır zam geliyor. Bu araçlar neyle çalışıyor? Bunla çalışıyor. E bakım masrafları euro bazlı, burada bir kayıp var ama zam yapma. Halk ekmek, aman zam yapma. Hamidiye, aman zam yapma. Onu yapma bunu yapma, kalite aşağı iniyor ve 3 yıllık bir zamsız dönem var.

İETT ZARARA SÜRÜKLENMİŞ

Şimdi Türkiye’de 3,5 – 4 yılda neyin fiyatı aynı yerde sabit kaldı ki? Sen zam yapmadan bu işi götüreceksin, yani İETT büyük zarardaydı. Öğrenciler 80 liraya geziyordu 2 yıl önce, şimdi 50 liraya geziyor, bu nereden sübvanse ediliyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından. Zammın yapılma gerekçesi budur. 3.5 – 4 yıl boyunca fiyat artışı yapılmamış, İETT iyice bir batağa sürüklenmiş, çalışamaz konuma gelmişti ve zam yapılması da gerekiyor. Kimse istemez %30 zam yapmayı ancak o bile yeterli değil. Şu anda bile bu işi zararına yapıyor İETT”

