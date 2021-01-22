İETT otobüsleri ve şoförlerine yönelik saldırı hakkında açıklama

İETT otobüsleri ile şoförlerine dün ve bugün saldırılar düzenlendi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugünkü saldırıda yaralanan çalışanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

“SALDIRILARI KINIYORUZ”

Ongun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Dün Kağıthane’den sonra bugün de Eyüpsultan’da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur.

* İstanbullulara gece gündüz hizmet veren emekçilerimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz.

* Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte.



Dün Kağıthane'den sonra bugün de Eyüpsultan'da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur. İstanbullulara gece gündüz hizmet veren emekçilerimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte. pic.twitter.com/MOsTcCjrOU

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 22, 2021



Dün Kağıthane'den sonra bugün de Eyüpsultan'da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur. İstanbullulara gece gündüz hizmet veren emekçilerimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte. pic.twitter.com/MOsTcCjrOU pushfn('ads'); — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 22, 2021

