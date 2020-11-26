Seçim İşlerinden Sorumlu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucular Kurulu arasında yer aldı. İki dönem Çankırı Baro Başkanlığı görevi yanı sıra AK Parti Çankırı Milletvekili ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. İdris Şahin, AK Parti'den istifa edip DEVA Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı. İdris Şahin'in hayatı merak ediliyor... İdris Şahin kimdir diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz.

İdris Şahin, 18 Mart 1974'te Çankırı Orta'da doğdu. Babasının adı Arif, annesinin adı Hatice'dir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanında uzman olup, serbest avukatlık yaptı. İki dönem Çankırı Baro Başkanlığı, üç dönem Türkiye Barolar Birliği üst kurul delegeliği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Anadolu Barolarının birlikte hareket etmesinde aktif rol oynadı. HSYK'nın yapısının değiştirilmesi ve sivil anayasa ile ilgili çalışmaları yazılı ve görsel basında yer aldı.DEVA Partisi Kurucu Üyesi olan Şahin, şuan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

