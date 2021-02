İdris Demir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafıından Batman Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, İdris Demir kimdir? İdris Demir nerede eğitim aldı? İşte, Prof. Dr. İdris Demir merak edilenler.



İdris Demir, Gazi Üniversitesinde üniversite eğitimini almıştır. Yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. İkinci yüksek lisansını Dundee Üniversitesi Enerji, Petrol, Maden Hukuku ve Politikası Merkezinde (Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy) alan Prof. Dr. İdris Demir, Doktora derecesini Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı.

Prof. Dr. İdris Demir, 2016-2017 yılları arasında İngiltere’de Oxford Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak akademik kariyere ilk adımını attı.

Daha sonra yurda dönen Prof. Dr. İdris Demir, Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak 2009-2013 senelerinde çalıştı. 2013-2019 arası İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalıştı. Bir dönem Demir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev üstlendi.

Son olarak Prof. Dr. İdris Demir, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Batman Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.